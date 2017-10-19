UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Hoffenheim ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi binlerce taraftar maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Hoffenheim-Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

HOFFENHEİM - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Hoffenheim ile karşılaşacak. Rhein Neckar Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Hoffenheim - Başakşehir karşılaşması, 19 Ekim 2017 (bugün) saat 22:05'de başlayacak. Hakemliği Rus Aleksey Eskov yaparken, yardımcılıklarını ise Dmitriy Mosyakin ve Igor Demeshko üstlenecek. Hoffenheim - Başakşehir maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, Turuncu Lacivertli ekibin Almanya kafilesinde yer almadı. Hoffenheim karşısında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yerine Gökhan İnler'e forma vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir'de uzun süredir sakatlıkları devam eden Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da bu maçta görev alamayacak.

Hoffenheim Avrupa Liginde oynadığı son 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 4. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir Avrupa Liginde oynadığı son 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor.

EN GOLCÜLER

Hoffenheim: Pavel Kaderabek (1) Sandro Wagner (1)

Başakşehir: Emre Belözoğlu (1)

SON MAÇ KADROLARI

Hoffenheim: Oliver Baumann, Nico Schulz, Stefan Posch, Pavel Kaderabek, Lukas Rupp,Eugen Polanski, Havard Nordtveit, Kevin Vogt, Mark Uth, Steven Zuber, Andej Kramaric

Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Manuel da Costa, Marcio Mossoro, Edin Visca, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Eljero Elia

Hoffenheim-Başakşehir