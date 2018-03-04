Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Boston Celtics'i 123-120 mağlup eden Houston Rockets, art arda 15. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisini yakaladı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın 27 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 5 top çalmayla oynadığı maçta Celtics'i 123-120 mağlup ederek 49. galibiyetini aldı.
Peş peşe 15. maçını kazanan Rockets, kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisini tekrarladı. Rockets daha önce 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında 15'er maçlık galibiyet serisine imza attı. Kulüp rekoru ise arka arkaya 22 maç kazanılan 2007-2008 sezonuna ait.
Karşılaşmada Eric Gordon 29, Trevor Ariza 21, Chris Paul 15 sayıyla Rockets'ın galibiyetine katkı sağladı.
Dört maç sonra kaybederek 20. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Marcus Morris 21, Kyrie Irving ve Greg Monroe 18'er sayı attı.
NUGGETS, CAVALIERS'I DEVİRDİ
Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 126-117 mağlup etti.
Bu sezon 35. maçını kazanan Nuggets'ta Garry Harris 32, Will Barton 23, Wilson Chandler 16 sayı kaydetti.
Son 4 maçın 3'ünü kaybeden ev sahibi Cavaliers'ta LeBron James'in 25 sayı, 15 asist, 10 ribauntla "triple-double"lık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sezon 26. maçını kaybeden Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta JR Smith 19, George Hill 17, Larry Nance Jr 14 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 107-100
Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 117-126
Miami Heat-Detroit Pistons: 105-96
Houston Rockets-Boston Celtics: 123-120
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 112-116
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 108-100
Sacramento Kings-Utah Jazz: 91-98
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