NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 120-102'lik skorla geçerek aldı. Üst üste 11'inci, sezonun ise 45'inci galibiyetine ulaşan Rockets'ta all-star James Harden 31 sayı ve 9 asistle galibiyette başrolü üstlendi. Clint Capela 25 sayı ve 11 ribaunt, Chris Paul ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Sezonun 26'ncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 21 sayı, Karl Anthony Towns 18 sayı ve 13 ribaunt, Jeff Teague 18, Jamal Crawford 14 sayı kaydetti.
CAVALIERS'I LEBRON İLE CEDİ TAŞIDI
Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın ilk 5'te forma giydiği maçta deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 112-89 mağlup etti. Bu sezon 35'inci kez kazanan Cavaliers'ta all-star LeBron James 18 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, George Hill 18 sayı, 21 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 10 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Mağlubiyet serisini 8 maça çıkaran Grizzlies'ta Tyreke Evans 15 sayı ve 10 asist, JaMychal Green 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Marc Gasol ise 14 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.
JAZZ'IN GALİBİYET SERİSİ BOZULD
Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 100-81 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi. Sezonun 33'üncü galibiyetini alan Blazers'ta CJ McCollum 26, Damian Lillard 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 15 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Galibiyet serisini 12 maça çıkarma şansını kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell 21 sayı, Rudy Gobert 15 sayı, 9 ribaunt, 4 blok, 3 asist ve 2 top çalma, Joe Ingles ise 12 sayı attı.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
TOPLU SONUÇLAR
Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-110
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-93
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 105-122
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 119-122
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 120-102
Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 89-112
New Orleans Pelicans-Miami Heat: 124-123
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 122-119
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 117-128
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 81-100
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 124-102
Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-110
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-93
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 105-122
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 119-122
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 120-102
Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 89-112
New Orleans Pelicans-Miami Heat: 124-123
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 122-119
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 117-128
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 81-100
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 124-102
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