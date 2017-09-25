HP Enterprise, çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak

HP’nin kurumsal çözümlerinden sorumlu şirketi Hewlett Packard Enterprise (HPE), maliyetlerini kısmak için 5.000 kişinin işine son verecek.

Küçülme hamlesi, HPE’nin ABD’deki ve dünyaya yayılmış iş gücünün yüzde 10’unu etkileyecek. İşten çıkarmaların yıl bitmeden başlayacağı da verilen bilgiler arasında.

HPE, kurumsal müşteriler için sunucu, yazılım ve BT danışmanlığına odaklanıyor. Şirketin ABD’nin yanı sıra Çin, Brezilya ve İsviçre’de ofisleri bulunuyor.

2015 yılında CEO Meg Whitman tarafından HP’den ayrılarak şirketleşen HPE, bu kısa sürede birçok küçülme hamlesi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Whitman tarafından yeniden yapılanacağı duyurulan şirket, daha sürdürülebilir ve kârlı bir organizasyon yapısına ulaşmak için birçok emektarıyla yollarını ayırmıştı. Yeniden yapılandırmanın uygulanmaya başlandığı ilk alan ise şirketin satış departmanı olmuştu.

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