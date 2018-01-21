HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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E.Ö.: Meryem gerçekten bir yere koşuyor hem de öyle böyle değil. Şu var ki ‘Muhteşem Yüzyıl’la en zirvede bu işe başlayan Meryem Uzerli’nin yeri sevimsiz bir noktaya geldi. Bu tabii kariyer için iyi bir şey değil. Bir an önce iyi bir rolle izleyici karşısına çıkması gerek. Çünkü izleyici bir anda siler. Meryem bile neye uğradığını şaşırır. Yani Hürrem’in kaymağını daha fazla yiyemez. O yüzden proje çok önemli.