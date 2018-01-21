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HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

21.01.2018 - 10:36 | Güncelleme:

  • 1 HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    HT MASA ekibi bu hafta, Sıla ile Ahmet Kural’ın ayrılığını, Meryem Uzerli’nin bağlı bulunduğu menajerlik şirketi tarafından kovulmasını, Murat Boz’la Tarkan’ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafının yankılarını, Emre Aydın’ın “Alternatif müzisyenler şımarık” çıkışını ve Kerimcan Durmaz’ın şöhretinin evrildiği noktayı masaya yatırdı.

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  • 2 HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    'Şöhretli insanların aşkı zor yürür'

    Yaz başından beri aşk yaşayan Sıla ile Ahmet Kural’ın ayrılığı şok etkisi yarattı. Sıla, Kural’ı takipten çıkardıktan sonra Bukowski’nin, “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğenerek dikkat çekti. Ardından Kural da Sıla’yı takipten çıkardı. Sizce ayrılık kararını kim aldı?

  • 3 HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    ESİN ÖVET: Belli ki Sıla almış ayrılık kararını. Yaşanan olaylar bunu gösteriyor. Bir de bu kararı alırken kızmış ve daralmış bir şeylere. Çok belli.

  • 4 HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
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    OBEN BUDAK: Ayrılık kararı biri tarafından alınsa da çiftler birlikte sürükleniyor o karara. Ayrıldıktan sonra takipten çıkarma konusunu anlayabiliyorum, insan bir süre yüzünü bile görmek- istemiyor. Önemli olan iyi hatırlanmak tabii.

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    İPEK DURKAL: Ayrılığa Sıla karar vermiş, Bukowski alıntısıyla da Ahmet Kural’ı teselli etmiş gibi algıladım ben...

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