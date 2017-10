HTS Meclisi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geldi çattı... Oldukça önemli olan karşılaşma öncesinde her iki takımın artılarını, eksilerini, maça damga vuracak isimleri ve daha birçok şeyi HTS Meclisi’nde; Habertürk kurmayları ile tartıştık, keyifli sohbette derbinin röntgenini çektik.

SELÇUK TEPELİ: G.SARAY KAZANIRSA ÜLKEDE TAŞLAR YERİNDEN OYNAMIŞ DİYE DÜŞÜNÜRÜM

Futbol tarihimize bakılırsa favori kesin Fenerbahçe’dir. Galatasaray Fenerbahçe’yi yenerse, bu ülkede taşlar yerinden oynamış ve futbolla ilgili veya ilgisiz, alışılmış her şey değişmiş diye düşünürüm. Galatasaray’ın ilk 8 haftadaki beklenmedik performansı yüzünden futbol sektöründe bir anda beliren endişe yelpazesi, Sarı-Kırmızılılar karşısındaki “karma”, ekimde öyle bir puan farkına nasıl tahammül eder ki? Bakın, siyaset sahnesinden bile “11 yabancı” eleştirileriyle yasal bir hakkın kullanımına eleştiriler yükselmeye başladı. Ayrıca Cüneyt Çakır’ın sert eleştiri almadığı tek camia Galatasaray, siftah olabilir! Galatasaray’ın ilginç bir kadrosu var. Bakıyorsun bu kadro sahaya çıkıyor ve mesela, muazzam piyano çalıyor; ama an geliyor sanki bir nöro-gelişim sorunu varmış gibi belirtiler gösteriyor ve aynı kadro kaşığı alıp çorba içemiyor. Hem bu maçta hem de bu sezon Galatasaray’daki en büyük mesele bu. Fenerbahçe açısından bakınca, bence kadrosu yetersiz. Galatasaray ve Beşiktaş’taki gibi sıra dışı yeteneklere sahip oyuncu pek yok. Ama Fenerbahçe’nin bu tür maçlardan önce kendine verdiği gaza, yarattığı ihtiras fırtınasına ve bu yolla rakiplerin hem sahada hem tribünde ayarlarını bozmasına bayılıyorum. Tudor’un yerinde olsam, “Bir yanağınıza tokat atılırsa öbürünü dönün” diye diye futbolcuların beynini yıkar, futbol harici hiçbir tepki vermemelerini sağlamaya çalışırdım. Nöro-gelişimle ilgili durumlarda bu tür koşullanmalar inanılmaz sonuçlar verebiliyor.

HALİL ÖZER: F.BAHÇE, TÜRKİYE'DE DERBİLERİ EN İYİ OYNAYAN KULÜP

Fenerbahçe’nin evet belki çok iyi bir kadrosu yok ama tartışmasız Türkiye’de derbileri en iyi oynayan kulüp bana göre. İyi konsantre olurlarsa, o maçı gerçekten almaları gerektiğine inanırlarsa sonuç da geliyor. Teknik direktörler açısından da önemli bir maç. Ben hala Tudor’un rüşdünü ispat ettiğini düşünmüyorum. Biraz daha beklemek gerekiyor. Aykut Kocaman tabii doğal olarak daha deneyimli kendisine göre. Tudor ilk derbi tecrübesini nasıl yaşayacak, merakla bekliyorum.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: FENER'İN GENİNDE SİNMEMEK VAR

F.Bahçe, Cüneyt Çakır’a rağmen yenilmez. Çünkü derbilerde üstünlüğü var. Ama sonraki hafta Kayseri ile oynuyor, o maçın favorisi değil. Bu bir gerçek. Fenerbahçe, Türk Telekom’da G.Saray’ı 3 defa yendi, ikisinde Aykut Kocaman vardı. Normalde G.Saray’ın çok farklı kazanacağı maçları F.Bahçe 2-1 kazandı. G.Saray’ın yine favori olması zaten beklenen bir şey. Mutlaka oyunun ağırlığı G.Saray’da olacaktır. Ama F.Bahçe’nin genlerinde derbilerde sinmemek, deplasmanda taraftar baskısına boyun eğmemek, korkakça bir futbol oynamamak vardır. Hatırlayın; Fenerbahçe geçen sezonun ‘uzay takımı’ Beşiktaş’ı kupada deplasmanda yendi, ligdeki iki maçta da yenilmedi. Ama Fenerbahçe’nin farklı sıkıntısı var; onlar diğer takımları yenemiyor. Derbiden bağımsız Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu konuşacaksak o çok uzak ihtimal.

FAİK ÇETİNER: F.BAHÇE'NİN SİNİR GAZI VAR

Her şeyden önemlisi Fenerbahçe bu tip maçlara psikolojik olarak iyi hazırlanıyor. Hem G.Saray’a hem de Beşiktaş’a karşı psikolojik üstünlüğü kurmayı çok iyi biliyor. F.Bahçe’nin, G.Saray’da ve Beşiktaş’ta olmayan bir sinir gazı var. Sinir gazını önce bir sıkıyor ve bu sinir gazının üzerine bir oyun kuruyor. Beşiktaş da G.Saray da o tuzağa düşüyor. F.Bahçe yine o sinir gazını öyle ya da böyle sıkacak. G.Saray buna alet olursa sorun yaşar. Mesela geçen sezon F.Bahçe, Beşiktaş’ı Vodafone Park’ta iki defa duman etti. Ne yaptı, Tosic’i attırdı, kupada turladı. Ardından ligde 9 kişiyle 1 puan almayı başardı. G.Saray’a karşı da bu şekilde psikolojik bir üstünlük kurmaya çalışacak bu maçta. Eğer Volkan oynarsa zaten iki geç degaj yapıp iki su içti mi zaten gerilim başlayacak. Maça gelince de Fenerbahçe yenilmez. Yener mi bilmem ama Fenerbahçe yenilmez. Yenilgi halinde F.Bahçe resmen lige havlu atar, Şampiyonlar Ligi’ne bile havlu atar. Ama yenerse de yüzde 51 şampiyonluğun en büyük adayı olur. Ben Aykut Kocaman’ın fikrine katılıyorum. G.Saray bugüne kadar kimle oynadı? F.Bahçe ile oynamadı, Başakşehir ile oynamadı, Trabzonspor ile oynamadı. Beşiktaş ile oynamadı. Bu hafta gerçek G.Saray’ı göreceğiz. Bakacağız söylenildiği gibi iyi takım mı! Kaleci seçimi de belirleyici olacaktır Fenerbahçe’de. Volkan mı oynayacak yoksa Kameni mi? Büyük ihtimalle Kameni gibi duruyor ama bunu hep birlikte göreceğiz.

HALİL ÖZER: ORTA SAHANIN DENGESİNİ BOZABİLİR

Bana göre maçın kilit adamı Fenerbahçe adına Valbuena olacaktır. Sahada sürekli ‘S’ çizerek oynayan, hareketli olan, enlemesine ve diklemesine kat eden ve rakibi yoran bir oyuncu. Galatasaray’ın çok koşan ve pas yapan orta sahasının dengesini bozabilir. Bire birlerde rahat adam geçmesi, ani şutlar çekmesi ile maçın seyrini değiştirebilir. Öldürücü pasları da Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatabilir. Tabii ki Galatasaray’da da önemli oyuncular var. Özellikle Feghouli ve Gomis gibi yıldızlara sahip olmak Sarı-Kırmızılılar adına çok özel bir durum. Fenerbahçe’de Janssen de forma giymesi halinde etkili olabilir.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: G.SARAY FİZİK OLARAK DAHA İYİ DURUMDA

Fenerbahçe, Fernando’yu orta sahada kilitlemeye çalışacaktır. Oynattırmamaya gayret gösterip orta sahadan topla çıkmamasını isteyecektir. Bunu da Alper ile Dirar ile veya Ozan ile yapabilir. Dolayısı ile Galatasaray’ı uzun topa mahkum etmek isteyecektir. Galatasaray buna çözüm üretebilir mi, üretemez mi hep birlikte göreceğiz. Maçın kilit adamı bence Fernando’dur. Galatasaray için ayrı bir durum var. 1-0 ve 0-0’ı çok iyi oynuyorlar. Takımın geriye düştüğü zaman ne yapacağını merak ediyordum. Bursa’da geri düştü ama maçı çevirmeyi başardı. Antalya deplasmanında yakalandı, vakit yoktu çeviremedi. Bunların dışında Galatasaray son 15 dakikalarda rakibini fizik üstünlüğü ile eziyor. Bu derbide de Galatasaray rakibine oranla fizik olarak daha iyi durumda. Bunu da en iyi şekilde kullanacaklarını düşünüyorum. Bu, Galatasaray için çok önemli bir artı.

BÜLENT YAVUZ: CÜNEYT ÇAKIR BASKI ALTINDA KALMAMALI

Galatasaray-Fenerbahçe maçı Cüneyt Çakır’ın ilk derbisi değil, son da olmayacak... Kalitesini ve tecrübesini konuşturarak, 90 dakikanın her saniyesini yaşaması lazım ki hata yapmasın. Bunun için de her pozisyonun yanında olması gerekir. Doğru düdüklerle hem futbolcuların hem de seyredenlerin saygınlığını kazanması gerekir. Bu mücadele için ceza alanları çok önemli. Sarı ve kırmızı kartlar da kırılma anları olacaktır. Cüneyt Çakır bu durumlarda baskı altında kalmayıp doğru yorumlarla ve doğru kararlarla işin üstesinden gelmeli, kafalarda hiçbir soru işareti bırakmamalı. Çakır’ın akıllarda kalan dışarıdaki son maçı Portekiz- İsviçre’ydi. Burada çok beğenildi. G.Saray-F.Bahçe derbisi de Çakır tarafından bu paralelde yönetilmeli ve artık ‘içeride-dışarıda’ polemiğine son verilmelidir.

İBRAHİM YILDIZ: GOMIS'İ DURDURACAK ADAM YOK

Bence bu maçta ne hakem ne de başka faktörler ön plana çıkacak, çıkıp topunu oynayan takım kazanacak. Şu anda G.Saray en iyi topu oynuyor, seyirci avantajı da kendilerinde. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar, çok rahat kazanacaktır. Çünkü, F.Bahçe’nin defansında problem var. Gomis’i kim tutacak? Gomis’i durdurabilecek adam yok Fenerbahçe’de... Bütün argümanları ortaya koyarsak Galatasaray’ın kazanacağı sonucu ortaya çıkıyor. F.Bahçe’nin ise yapacağı tek şey var. Disiplinli bir alan savunması ortaya koyabilirse 1 puan alabilir, belki 1 de gol atar. Ama çirkin bir futbol ortaya çıkar. İyi bir maç izlememiz için her iki takımın teknik direktörünün de açık bir futbol anlayışıyla takımlarını sahaya çıkarması gerekiyor. Maçın panik anları olacak. Bu panik anlarını hangi teknik adam yapacağı hamlelerle çözerse kazanma şansı yükselir.

SELÇUK TEPELİ: TOLGA OYNASA DA OYNAMASA DA MAÇIN ADAMI OLUR!

G.Saray’daki Tolga gerçeğine de parantez açmak gerekir. Oynasa da oynamasa da maçın adamı olur. Ne yapabileceğini önceden kestirmek çok güç. Türkiye’deki hiçbir futbol takımı ona önlem alamaz. Çünkü bunun için Tolga kadar koşman, onun kadar güçlü ve enerjik olman gerekir.

ATİLLA TÜRKER: GALATASARAY FAVORİ

Galatasaray her bakımdan çok daha ağır basıyor. Kazanır. Şu da bir gerçek: Galatasaray bu ortamda Fenerbahçe’yi yenemezse bir daha kolay kolay hiç yenemez. Kadro ve seyirci avantajı bakımından Galatasaray’ın istediği sonuçla sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Her iki takımda yaratıcı çok sayıda isim var. Özellikle golcü yıldızlar büyük heyecan veriyor. Son yılların en zevkli ve heyecanlı mücadelesini izleyeceğimizi düşünüyorum. Çok gol olabilir. Hangi takımın ne kadar pozisyona gireceği kadar kalecilerin performansı da elbette çok büyük önem taşıyor.

UMUR TALU: DAHA ÇOK SEVEREK OYNAYAN KAZANACAK

Bence maçta kim ne yaparsa yapsın, istendiği kadar hakem konuşulsun futbolcular yaptıklarıyla ya da yapamadıklarıyla maça damga vuracak. Galatasaray coşkulu oynuyor, Fenerbahçe tedirgin ve tedbirli oynuyor. Tedirginlik çok olursa coşku ezer geçer. Tedbir aşırı olursa o zaman beraberlik çıkar. Daha çok severek oynayan kazanacak. Ama başta da söylediğim gibi Galatasaray coşkulu oynayacak, dolayısıyla bir adım önde gibi duruyor. Bu derbinin bir final niteliği de var Fenerbahçe açısından. Puan farkı 11 mi olacak, 8’de mi kalacak yoksa 5’e mi düşecek? Tudor’un şöyle bir karakter özelliği var. 8 puanlık farkın üzerine yatayım gibi bir anlayışı yok. Farkı 11’e yükseltmek istiyor. Çünkü takımın daha sonra düşebileceğinden korkuyor. Gomis sakatlanabilir, Belhanda sakatlanabilir bunlar camdan adamlar. İstim üzerindeyken puan farkını 11’e çıkarmak amacında Tudor. Bir Beşiktaşlı olarak bu maça bakacak olursam da derbiden çıkacak en iyi sonuç Fenerbahçe’nin kazanması. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray’a göre bu yarışı daha zor götürecek gibi duruyor. Ama Beşiktaş’ın, Başakşehir’i de yenmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ’IN DERBİLERDEKİ YERİ NEDİR?

H.Ö.: Türkiye’nin en büyük derbisi G.Saray-F.Bahçe arasındaki maçlar oluyor. Sizce Beşiktaş’ın bu derbilerdeki yeri nedir? U.T.: Tarihe baktığımız zaman Beşiktaş bunun içinde var. Ama tarih zaten sakat başlamış. G.Saray ve F.Bahçe; Beşiktaş’ı, Kadıköy Ligi’ne almamışlar. Dışlanma oradan başlıyor. Onun üzerine Beşiktaş da başka lig kuruyor. Bir dışlama var. Ama son iki şampiyonluk Beşiktaş’ın kaderini değiştirdi.

TOLGA MI, SELÇUK MU?

F.Ç.: Ben, Tolga’ya güvenmem bu maçta.

S.A.Ç.: Tolga hazırsa Tolga oynamalı.

B.Y.: Oynarsa Selçuk maçın yıldızı olabilir.

A.T.: Selçuk’un tecrübesi yeter.

YABANCI HAKEM POLEMİĞİ

S.A.Ç.: Yayıncı yabancı, futbolcu yabancı, yorumcular yabancı, federasyonun eğitimcileri yabancı, evdeki her şey yabancı, bir tek bu hakemler yabancı değil. Bir bu hakemler Türk... Derbilere de yabancı hakemler gelsin.

B.Y.: Serdar haklı. Bu kadar yabancının el attığı futbolumuzda hakemlerin yabancı olmaması absürt. Ama Sayın Yıldırım Demirören’in bu konudaki katı tutumunu bildiğim için o başta olduğu sürece yabancı hakem gelemez.

H.Ö.: Türk hakemlerin her zaman yanındayım. Bu konuda Serdar ile hep kavga ettim ama sonunda Serdar haklı çıktı. Ben de artık yabancı hakemden yanayım. Çünkü Türk hakemler artık bu işi iyi şekilde yapamadıklarını gösterdi.

İ.Y.: Yabancı hakem görüşüne külliyen karşıyım. Bu kendi insanımıza güvenmemektir. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde de hakemlerin yaptıkları hataları görüyoruz. Yeter ki hakemlerimizi her türlü baskıdan uzak tutalım.