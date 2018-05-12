Anne; dünyaya can getirmiş insan, yaşam kaynağı. Annelerimiz için en özel anlar biriktirdiği anılar değil mi? Huawei hazırladığı Anneler Günü videosunda onlara anılarını ömür boyu saklayabilecekleri gelişmiş 3 kamerasıyla dikkat çeken Huawei P20 Pro'yu öne çıkardı.

Annelerin de profesyonel bir fotoğrafçı gibi kareler çekmesini hedefleyen marka, fotoğraf çekmenin ve video kaydı almanın henüz yaygın olmadığı geçmiş zamanda, anılarını biriktiremeyen son neslin dijital dönüşüme daveti ele alınıyor. Daha önce de Barış Manço'yla ilgili hazırladığı videoyla dikkatleri çeken Huawei'nin videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.