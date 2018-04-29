Huawei P20'nin Çin'de 10 saniye içerisinde 15 milyon dolarlık satış yapmasının ardından şimdi de Huawei P20 Pro'nun Avrupadaki başarısı konuşuluyor.

Çinli teknoloji devinin en gelişmiş amiral gemisi olan P20 Pro, Batı Avrupa'da 27 Mart'ta satışa sunulmuştu. Batı Avrupa'da satışa sunulan bir önceki akıllı telefon modeli olan Huawei P10 Plus'a göre %316 daha fazla satılan Huawei P20 Pro, kırılması zor bir rekora da imza atarak bir aylık dilim içerisinde en çok satılan akıllı telefon unvanını ele geçirdi.

Huawei'nin açıkladığı verilere göre Birleşik Krallıklar, Fransa ve Almanya'da en çok satılan akıllı telefon olmayı başaran Huawei P20 Pro’nun aynı başarıyı İspanya ve İtalya’da da elde ettiği belirtildi.

Huawei P20 Pro, 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Hindistan'da da satışa sunularak pazarını iyice genişletecek.