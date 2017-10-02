Hugo Rodallega, Beşiktaş'a 5. maçında 5 gol attı!

Vodafone Park’ta dün oynanan karşıalşmada 77. dakikada Abdülkadir Ömür’ün yerine oyuna giren ve 80. dakikada attığı golle skora dengeyi getiren Hugo rodallega, Beşiktaş’ın canını bir kez daha yaktı. Kolombiyalı yıldız, Siyah-Beyazlı ekibe karşı forma giydiği toplam 5 maçta 5. golüne imza attı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Rodallega, 2 sezon önce Akhisarspor forması giyerken 3-3 biten maçta hat-trick yapmış ve kartal’a şampiyonluk yolunda darbe vurmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli golcü, geçen sezon Beşiktaş’ın trabzon’da 4-3 kazandığı maçta ise Bordo-Mavili ekibi 3-2 öne geçiren golü atmıştı. Rodallega’nın aynı maçta santradan şutu üst direkten dönmüştü.

ATTIĞI GOLÜ HATIRLAMADI

Öte yandan rodallega, maçtan sonra attığı golü hatırlamadı. kafasına aldığı darbenin ardından kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı ifade edilen ve “Ben mi attım?” dedikten sonra beyin tomografisi çektirmek için hastaneye götürülmesi beklenen Kolombiyalı, kendine gelince takımla birlikte İstanbul’dan ayrıldı.