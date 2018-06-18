Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV'de katıldığı programda Mart ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.



İşte Özlünün açıkklamalarından satır başları;

"Esasen son bir kaç yıldır işsizlik konusunda ciddi adımlar atıldı. Tüm Euro bölgesinin 2017'de oluşturduğu istihtamın yüzde 70'ini Türkiye tek başına oluşturdu. Türkiye; Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya dışında 24 Avrupa ülkesi içinden en fazla istihdam oluşturan ülke. Ekonomideki büyüme istihdamı da beraberinde getiriyor. Bugün açıklanan Marty ayı rakamları da bu trendin sürdüğünü gösteriyor. Gelen ilk veriler, ikinci çeyrekte de birinci çeyrekteki gibi benzer bir büyüme bekliyoruz. Nisan ayında sanayi tüm Cumhuriyet tarihinin en üst rakamına ulaştı. İlk 4 ayda sanayi üretimi yüzde 9.1 oranında gerçekleşti. Bunun artarak devam etmesini bekliyorz. Turizm gelirleri yüzde 33.1 olarak arttı, ihracat arttı."

Bakan Özlü Yerli Otomobil konusunda ise; "Son 6 aydır çok kapsamlı mali analiz çalışması gerçekleştirdik. Yerli otomobil projesinde yer alan şirjketlerle çalışmayı gerçekleştirdik. Ortaya çıkan rakamlar yerli marka otomobil gayri safi milli hasılamıza 50 milyar euro katkı sağlayacak bir proje. Bu projenin cari açığa katkısı 7 milyar euro. 20 bin çalışan istihdamı sağlanacak. Yerli Otomobil ekonomimize çok ciddi katkılar sağlayacak" dedi.