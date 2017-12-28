HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, yemek çıkışı gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, yeni yıla ailesiyle gireceğini söyledi.

Tarkan’ın yılbaşında alacağı 1.2 milyon liralık ücret içinse “Vay be, analar neler doğuruyor! Allah daha çok versin ama verenler düşünsün” dedi.



‘KIZIMA GÜVENİYORUM’

Kızıyla ilişkisine dair de konuşan Avşar, “Zehra’ya her zaman ‘Gez kızım’ diyorum ama her şeyin dozunda olmasını istiyorum. O da beni yormuyor” dedi.

“Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırırsa tepkiniz ne olur?” sorusunaysa “Ciddi düşündüğü birini tanıştırır diye düşünüyorum. Kızıma sonuna kadar güveniyorum. Arkadaşları olacak, gezip tozacak, ben izin veriyorum’’ yanıtını verdi.