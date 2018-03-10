HT Magazin'de yer alan habere göre, konuşmasında eğitimin önemine dikkat çeken Koçyiğit, “Kadınların eğitimli olmalarını istiyorum. Kadın, haklarının savunucusu olmalıdır. Biz çok güçlüyüz ve kendimize güvenmeliyiz. Kendimize güvenirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz” dedi.





Bu Konu İle İlgili Haberler