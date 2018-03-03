Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, önceki gün yapılan törenle sahiplerine verildi. Organizasyonda Hülya Koçyiğit’e örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle ödül sunuldu.



Ayşen Gruda, Koçyiğit'in "Türkiye'de herkes fazla özgür" sözlerini eleştirmiş, "Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın" demişti. Koçyiğit, Gruda'nın açıklamaları hatırlatılınca "Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli" dedi. Oyuncu, Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda ise ''Hayır'' diyerek röportajı noktaladı.

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