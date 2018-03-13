Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avni Aker ruhunun, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki Ekopark'ta yaşatılacağını söyledi.

Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından çim sahanın özel makine ile sökülerek Ekopark'a götürülmeye başlandığını belirten Genç, "Temiz futbolun oynandığı Hüseyin Avni Aker'in çimlerini yaşatmak için Ekopark'a götürüyoruz. Bu topraklarda doğan ve bu şehrin bir markası, değeri olan Trabzonsporumuzun başarısı için emek veren futbolcusundan, teknik direktöründen, kalecisinden hepsine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Genç, Trabzon'un futbol hayatında Avni Aker Stadı'nın önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, " Trabzonspor, artık Avni Aker'den daha iyi bir kapasiteye sahip Akyazı'daki Medical Park Stadı'nda maçlarını oynuyor. Biliyorsunuz buranın kapasitesi 22 bin civarındaydı. Şu an biz Akyazı'da 30 binin üzerinde oynuyoruz. Buranın değerlendirilmesi ve farklı bir kent parkı, bir yeşil alan olması amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda Avni Aker yüklenici firma tarafından yıkıldı." diye konuştu.

Trabzonlular için Avni Aker Stadı'ndaki çimlerin de önemli olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Burada temiz futbol oynandı. Trabzonsporumuz bu çim üzerinde temiz futbol oynanarak birçok şampiyonluklar kazandı. Trabzonlular için bu çimlerin çok önemli manevi değeri olduğu düşüncesiyle yaklaşık bin metrekarelik bir kısmını Ekopark'da sergilemek istedik. Lokal olarak küçük parçaları Trabzon'un çeşitli yerlerinde sergileyeceğiz. Nerelere bu çimleri sereceksek üzerine temiz futbolumuzun oynandığı çimler yazacağız. Bize bu konuda her zaman destek olan değerli Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza da şükranlarımızı sunuyorum."