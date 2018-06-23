Eroğlu, yaptığı açıklamada, oğlu Emir'in de yer aldığı Altınordu Futbol Okulları'nın antrenmanlarını takip ettiğini, oğlunun turnuvalardaki durumunu ve gelişimini takip etmeye çalıştığı bildirdi.

Oğluna Altınordu'da A takım formasının yolunun futbol okullarından geçtiğini söylediğini belirten Eroğlu,"Futbol ülkesi Almanya'da çocuklar henüz 5 yaşında futbolla tanışıyor. Ülkemizde ise daha yeni yeni 8-10 yaşlarına indi. Altınordu Futbol Okulları da 6 yaşına gelen çocuklara uzun süredir eğitim veriyor. Emir de bu öğrencilerden biri ve umarın başarılı olur." ifadelerini kullandı.

Altınordu'yu bir "gökdelen" olarak nitelendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Futbol okulları ise bu gökdelenin temelini oluşturan ve bizim çok önem verdiğimiz bir organizasyon. Şu anda 6-7-8 ve 9 yaş takımlarımızın neredeyse tamamı bu öğrencilerimizden oluşuyor. Daha üst yaş gruplarında da çok sayıda evladımız var. Ama bir gün gelecek ve Altınordu A Takımı'nın tamamı futbol okulu öğrencilerimizden oluşacak."