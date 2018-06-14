İBB Meclisi, İstanbul Valiliği tarafından İBB’ye iletilen “ İbrahim Tatlıses Üstgeçidi” ile ilgili Harita Komisyonu’nun raporunu görüştü. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB tarafından yenilenmek üzere yıkılan eski yaya üstgeçidinin, “İbrahim Tatlıses Üstgeçidi” tabelası olmasına karşın, isim verilmesiyle ilgili meclis kararının bulunmadığı belirtilen raporda, yeni yapılan üstgeçide de “İbrahim Tatlıses Üstgeçidi” adı verilmesi teklif edildi. Konuyu görüşen İBB Meclisi, teklifi oy çokluğuyla kabul etti.

Öte yandan İBB yetkilileri, eski üstgeçidin 1999 yılında İbrahim Tatlıses tarafından, bölgede sık sık meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaptırıldığını, eskiyen köprünün İBB tarafından yıkılarak yenilendiğini söyledi. Talebin neden valilik tarafından geldiğiyle ilgili ise yetkililer, “Bir dernek valiliğe başvuruda bulunarak, eski üstgeçidin İbrahim Tatlıses adını taşıdığını, yeni köprüye de onun adının verilmesini talep etmiş. Valilik de konuyu büyükşehir belediyesine iletti” dedi.

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