İbrahim Tatlıses'ten kafa karıştıran paylaşım

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Tatlıses, Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif'in videosuna yazdığı not ile akıllarda soru işareti bıraktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçıların başında gelen İbrahim Tatlıses, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Usta sanatçı, kızı Elif'in, 2003 yılında piyasaya sürdüğü 'Tek Tek' albümünde yer alan 'Seni Sana Bırakmam' şarkısını dinlerken 'Baba' dediği videoyu takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 200 bin kez görüntülenen ve yüzlerce yorum gelen videoya yazdığı not ise "Tatlıses Elif'e kardeş mi istiyor" sorularını akıllara getirdi.

Tatlıses'in söz konusu videoya yazdığı mesaj şöyle:

"Hay senin o 'baba' diyen dilini yerim ben. Nereden de bilirmiş babasının şarkı söylediğini, 'Baba' diyor ya. Ay benim prensesimsin sen, kurban olurum seni veren Allah'a. İyi ki kazan dibimsin ama bir de kardeş istiyorsun. Nasıl olacak bu, ha kızım nasıl, söyle bakayım? Hepimize böyle sevgi dolu ve de bereketli haftalar diliyorum."

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