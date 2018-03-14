İbrahim Tatlıses, bugünü yeniden doğduğu gün olarak ilan etti.



Doğum gününü Tatlıses yazılı pastayla kutlayan sanatçı mumları söndürmekte güçlük çekti. Pastayı üflerken çekilen videoyu Instagram'da yayınlayan Tatlıses, paylaşımına "Bugün benim doğum günüm, 7 yıl önce yeniden doğduğum gün, tekrar hayata başladığım gün... Yıllar hızla geçerken bende tüm acılara, pastanın mumlarına attığım gibi birer Osmanlı tokadı attım... YÜCE ALLAH’ıma hamdolsun, beni sizin sevginizden mahrum bırakmadı... Beni size, sizleri bana bağışladı... Bugünü unutmayıp, bana dualarını, güzel dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum... İyi ki varsınız, sağlıkla nice yıllarımız olsun inşALLAH..." notunu düştü.