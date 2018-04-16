Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında alınan sonuçlar, İddaa'nın şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek liderliğe oturdu ve şampiyonluk oranında da favori konuma geldi. Haftaya lider giren ancak 3. sırada kapatan Başakşehir'in oranı da büyük değişime uğradı.

28. hafta sonu itibarıyla 2.30 olan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, 1.85 oldu. 59 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'ın oranı 3.90'dan 2.85'e, Başakşehir'in oranı 2.00'dan 3.30'a döndü. Fenerbahçe'nin 8.75 olan oranı ise değişmedi.