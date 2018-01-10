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Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni.