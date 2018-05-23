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Avokado içeriğindeki besin değerleri ve lif bakımından çok iyi bir besin kaynağıdır. Avokado, tok ve sağlam tutan tamamen sağlıklı ve faydalı yağlarla doludur. Yemeklerde, salatalarda, ya da kendi başına bir çok şekilde tüketime müsaittir.