25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla kuruldu. İstanbul’u kirli havadan kurtarmak amacıyla kurulan İGDAŞ, şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğalgaz ile karşılamaya başladı. İGDAŞ ilk gazını 1992 yılında Kadıköy’de vermeye başlamıştır. İGDAŞ sermayesinin %94,46'sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İSBAK'a aittir. İBB Genel Sekreteri aynı zamanda, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İGDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

İGDAŞ çalışma saatleri, sabah 08:00 - 12:30, öğle 13:30 - 17:00 saatleri arasındadır. İGDAŞ veznelerinin çalışma saatleri ise sabah 08:15 - 12:30 öğle 13:30 - 16:45 arasıdır. İGDAŞ'ın hafta sonu sadece Cumartesi günü bazı şubeleri hizmet verirken, Pazar günleri bütün şubeleri kapalı olmaktadır.

İGDAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No: 4 34060 Alibeyköy / İSTANBUL adresindedir. İGDAŞ'a, 0 212 499 11 11 numaralı telefon, 0 212 499 11 66 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz. İGDAŞ Doğalgaz acil numarası 187 ve Çağrı Merkezi numarası 153 veya 0212 153 00 00'dır.