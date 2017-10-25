Igor Tudor: Derbi artık geride kaldı

Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü İgor Tudor, Trabzonspor deplasmanı için hazırlıklara başlayan takımı ile Florya’da bir toplantı yaparak, oyuncularından artık Fenerbahçe derbisini unutup bu karşılaşmaya konsantre olmalarını istedi. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, derbi maçın artık geride kaldığını ve maçta yaşanan hakem hatalarını konuşmanın yersiz olduğunu vurgulayan Tudor, “Oynadık ve bitti. Derbi maçı artık geride kaldı. Biz işimize bakalım ve Trabzonspor deplasmanını düşünelim. Hepinizden bu maça tam anlamıyla konsantre olmanızı bekliyorum. Bizim için en önemli deplasman olacak” dedi.



‘RAKİBE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Bordo-Mavili ekibin son haftalarda aldığı sonuçlar ve yaşanan teknik direktör değişikliğine de dikkat çeken genç teknik adam, “Trabzon’a nağmağlup unvanımızla gideceğiz ve kazanarak geri döneceğiz. Elbette bizi yenerek yeni bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Ancak biz buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.







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