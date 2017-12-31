Ekonomi Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan tebliğinde ihracatçı birlikleri ile ilgili önemli değişikliklere gidildi.
Tebliğe göre ihracatçı birliklerinin genel kuruluna katılım için Birliğe son iki takvim yılı itibariyle üye olma zorunluluğu getirildi. Ayrıca genel kurula katılım için üye firmaların son iki takvim yılı içerisinde en az 5 bin dolar ihracat yapmış olma yükümlülüğü de eklendi.
Öte yandan Bakanlık, birlik başkanlarının iki dönem başkanlık yapabileceği kuralı ile ilgili de yeni bir düzenlemeye gitti. Bakanlığın tebliğine göre, iki dönem kuralının uygulanmasında yaşanan belirsizliklerin önüne geçilmesi için söz konusu madde netleştirildi ve yönetim kurulu başkanlığında geçirilen sürenin her halükarda 8 yılı geçemeyeceği hükmü getirildi.
"KARARI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"
Bakanlığın kararını haberturk.com'a değerlendiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder, kararın çok olumlu olduğunu söyledi.
"Yapılan bu değişikliklerle inşallah önümüzdeki seçimler çok daha adil ve şeffaf olacak. Bakanlığımıza bu titiz çalışma için Türkiye ihracatçısı adına ve sektörümüz adına teşekkür ediyoruz." diyen Önder, şu ifadeleri kullandı:
"Evsid ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (Pagev) olarak Ekonomi Bakanlığı'na yazı yazıp Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kanununda bazı konularda değişiklik yapmak istemiştik. Bunun nedeni ise seçim çalışmalarında yapılan hileler. TOBB da da 2 yıllık üyelik zorunluluğu gelmişti. Çünkü seçim zamanı bakkalı, tüccarı, çiçekçiyi 1 dolar ihracat yaptırarak üye yaptırıyorlar ve seçimde oy kullandırıyorlardı. Yapılan bu değişiklikler ile bu tür usulsüzlüklerin önüne geçilmiş oldu. Bu nedenle Ekonomi Bakanlığımızın yayınlamış olduğu yeni tebliği öncelikle çok olumlu, önemli ve anlamlı buluyorum.
2018 Nisan ayında yapılması planlanan ihracatçı Birlik seçimlerin adil ve hakkaniyetli yapılması adına çok önemli değişiklikler olarak değerlendiriyorum."
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