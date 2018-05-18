IK Sirius FK - Trelleborg maçı istatistikleri

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. IK Sirius FK, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Trelleborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi IK Sirius FK 4 puanla 16. sırada, Trelleborg 7 puanla 12. sırada bulunuyor. IK Sirius FK son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Trelleborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 222 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Sirius FK kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Trelleborg sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

IK Sirius FK son hafta oynanan Ljungskile maçında 3-1 kazandı.

Trelleborg ise Degerfors maçında 2-1 yenildi.

IK Sirius FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. IK Sirius FK, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Trelleborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trelleborg, 3 gol atarken 3 gol yedi.