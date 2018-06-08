Otomotiv sektöründe tüm oklar elektrikli araçları gösteriyor. Dizel yasakları, benzine kısıtlamalar ve temiz enerjiye dönüş, dev firmaların da bu dönüşüme karşı pozisyon almalarına neden oluyor. Otomotiv devleri bir yandan elektrikli modellerle ilgili yeni planlarını açıklarken, bir yandan da bu araçların en önemli parçası olan pillerle ilgili yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor.

Bunun son örneği ise GM ve Honda arasındaki işbirliği. ABD'li ve Japon iki dev üretici, elektrikli araçlarda kullanılacak yeni nesil piller için işbirliğine gittiklerini duyurdu.

İki şirket, GM'nin mevcut yeni nesil pil geliştirme projesine dayalı olarak, hücre ve modül dahil yeni ileri düzey kimya pil bileşenleri geliştirecekler.

Yeni nesil bu batarya ile daha yüksek enerji yoğunluğu, küçük hacim ve daha hızlı şarj hedefleniyor.

GM'DEN 18 YENİ MODEL GELİYOR

Dünyanın önde gelen tüm üreticileri elektrikli araçlarla ilgili iddialı yol haritaları açıklarken, Honda şimdilik bu üreticilerin gerisinde görülüyor. Hidrojen yakıt hücreli sisteme odaklanan Honda, tamamen elektrikli bir kaç model çıkaracağını açıklamıştı.



GM'in ise önümüzdeki döneme yönelik daha iddialı hedefleri bulunuyor. Şirket geçen yıl en çok satan elektrikli araçlardan biri olan Bolt EV platformunda iki araç daha üreteceğini açılamış, 5 yıl iinde de 18 elektrikli modelin daha geleceğini duyurmuştu.