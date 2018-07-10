İHA'nın haberine göre, Konya'nın Akşehir ilçesinde, 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında ‘İncir’ ve ‘İçimdeki Duman’ adlı şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı İlyas Yalçıntaş, konser verdi.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci de olan ünlü sanatçı, dillerden düşmeyen şarkıları ve geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan single'ında seslendirdiği ‘yağmur’ isimli şarkısını da hayranlarıyla birlikte söyledi.

Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’nda yaklaşık 6 bin kişinin izlediği konserde sevilen sanatçı slow şarkıları ile romantik anlar yaşatırken hareketli şarkıları ile de seyircileri yerinde oturtmadı.

SHOWMAN DOĞUKAN ALSAY SEYİRCİYİ COŞTURDU

Konser öncesi Açık Hava Tiyatrosunu dolduran binlerce kişiyi hareketli müzikleri ve dans şovları ile coşturan ünlü Sunucu ve Showman Doğukan Alsay, geceye ayrı bir renk kattı.



Binlerce kişiye hep bir ağızdan şarkılar söyletip, seyircilerin cep telefonu ışıkları ile mükemmel görüntüler oluşturan Alsay, Akşehirli seyircileri mest etti.

Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Sanatçı İlyas Yalçıntaş’a plaket verilirken, seyirciler ve sanatçılarla birlikte selfie çekimi yapıldı.