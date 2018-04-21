Esra Çoruh, HT Cumartesi'de İngilizce kullanılan moda terimlerinin Türkçelerini kaleme aldı.
ALAMODE
Okunuşu: Alamod
Moda olan, ilgi çeken, çok tutulan.
ANDROGYN
Okunuşu: Androjen
Androjen stil, erkek ve kadın modasında aynı kesimlerin, kumaş ve detayların kullanılması anlamına geliyor.
ANIMAL PRINT
Okunuşu: Enimıl pirint
Hayvan deseni. Leopar ve kaplan desenli kıyafetler, aksesuarlar için kullanılıyor.
BAGGY
Okunuşu: Beggi
Türkçe’de “bol” anlamına geliyor. Genellikle bol kesim pantolonlar için kullanılan bir kelime.
BAGUETTE BAG
Okunuşu: Baget beg
Uzun, küçük, dar formlu ve küçük saplı çantaya verilen isim. Bu terim, Fendi ile yaygınlaştı.
BLAZER
Okunuşu: Bleyzır
Tek renkli klasik cekete verilen isim. Hem erkek hem de kadın ceketleri için kullanılıyor.
BROCARD
Okunuşu: Brokar
Sırma ve gümüş işlemeli ipekli kumaş.
CAPRI
Okunuşu: Kapri
Boyu dizin altında olan pantolon anlamına geliyor. Artık erkekler için de kapri pantolonlar var.
CATWALK
Okunuşu: Ketvolk
Podyumdaki mankenlerin, kedi yürüyüşünü andıran yürüşüne verilen isim.
CHIC
Okunuşu: Şik
Modaya uygun şıklık, zarafet.
COOL CHIC
Okunuşu: Kuul şik
Şık, feminen ve çabasız görüntünün adı.
DANDY-LOOK
Okunuşu: Dandi luk
Erkek kıyafetleriyle feminen görünmek.
DEGAGE
Okunuşu: Degaje
Kıyafetin yaka ya da göğüs kısmında kumaşın gevşek bırakılmasıyla elde edilen kesime verilen isim.
DEMODE
Okunuşu: Demode
Modası geçen.
DRAPE
Okunuşu: Drape
Yeni sezonun öne çıkan trendlerinden olan drape, kumaşın kat kat büzülerek kullanılması. Özellikle etek ve elbiselerde dikkat çekiyor.
FASHIONABLE
Okunuşu: Feşınıbıl
“Modaya uygun” demek.
FASCION VICTIM
Okunuşu: Feşın viktım
“Moda kurbanı” anlamına geliyor. Bu terimi çok duymaya başlamadık mı? Tarzına uygun olmasa da son trendleri olduğu gibi alan, marka düşkünü kişiler için kullanıyoruz.
FLAT
Okunuşu: Flat
Düz, yassı topuk.
HIGH HEEL
Okunuşu: Hay hiil
Yüksek ökçeler! Giderek daha çok yükseliyorlar.
YÜKSEK TOPUKLULARLA YÜRÜME TEKNİKLERİ
IT
Okunuşu: İt
‘It’ hem moda hem de cool anlamında kullanılıyor; it bag (çanta), it jean gibi... Popüler olan ve stil sahibi ünlülerin giydiği parçalar böyle tanımlanıyor.
LADY CHIC
Okunuşu: Leydi şik
Hanım hanımcık ama aynı zamanda da seksi. Klasik parçaların kusursuz yorumu.
LOOK
Okunuşu: Luk
Görünüş, ifade, tarz anlamında kullanılıyor.
MASCULIN
Okunuşu: Maskülen
Erkeksi.
MOCASSIN
Okunuşu: Mokasen
Bağcıksız ayakkabı. Genellikle de süet erkek ayakkabıları için kullanılan bir terim.
MUST HAVE
Okunuşu: Mast hev
“Olmazsa olmaz” anlamına geliyor. Her sezon bir “must have” listemiz oluyor.
PENCIL SKIRT
Okunuşu: Pensıl sikört
Türkçe tam karşılığı; kalem etek. Dar siluetli, dize doğru giderek daralan diz boyunda etek. Çok seksi ve şık duruyor.
RETRO
Okunuşu: Retro
Modada geçmişe dönüş eğilimi için kullanılıyor.
SEAMLESS
Okunuşu: Seemlıs
Türkçe “dikişsiz”‘ demek. Özellikle iç çamaşırları için kullanılan bir kelime.
STILETTO
Okunuşu: Stiletto
Anlamını bilmeyen kalmadı gibi. Yüksek ve ince topuklu kadın ayakkabısı için kullandığımız bir kelime.
SLIM-FIT
Okunuşu: slimfit
Üzerimize oturan ve bizi daha ince gösteren dapdar kalıptaki kıyafetlere slim-fit diyoruz.
SKINNY JEAN
Okunuşu: Skini ciin
Birkaç sezondur çok moda olan, tayt gibi vücudu saran jean modeli. Kate Moss sayesinde hayatımıza girdi.
TRENDSETTER
Okunuşu: Trendsetır
Modayı, trendleri belirleyen kişi.
TWEED
Okunuşu: Tüvit
Yüzeyi kabarık olarak dokunmuş yünlü kumaş. Chanel tarzı tweed ceketleri seviyoruz.
USED-LOOK
Okunuşu: Yuuz luk
“Kullanılmış gibi görünen” demek. Yeni olmasına rağmen, uzun zaman giyilmiş ve yıpranmış gibi görünen kıyafetleri tanımlayan bir terim.
VINTAGE
Okunuşu: Vintıc
Eski, geçmiş döneme ait tek ve özel parça ya da koleksiyonlara verilen isim.