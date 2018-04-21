Esra Çoruh, HT Cumartesi'de İngilizce kullanılan moda terimlerinin Türkçelerini kaleme aldı.

ALAMODE

Okunuşu: Alamod

Moda olan, ilgi çeken, çok tutulan.

ANDROGYN

Okunuşu: Androjen

Androjen stil, erkek ve kadın modasında aynı kesimlerin, kumaş ve detayların kullanılması anlamına geliyor.

ANIMAL PRINT

Okunuşu: Enimıl pirint

Hayvan deseni. Leopar ve kaplan desenli kıyafetler, aksesuarlar için kullanılıyor.

BAGGY

Okunuşu: Beggi

Türkçe’de “bol” anlamına geliyor. Genellikle bol kesim pantolonlar için kullanılan bir kelime.

BAGUETTE BAG

Okunuşu: Baget beg

Uzun, küçük, dar formlu ve küçük saplı çantaya verilen isim. Bu terim, Fendi ile yaygınlaştı.

BLAZER

Okunuşu: Bleyzır

Tek renkli klasik cekete verilen isim. Hem erkek hem de kadın ceketleri için kullanılıyor.

BROCARD

Okunuşu: Brokar

Sırma ve gümüş işlemeli ipekli kumaş.

CAPRI

Okunuşu: Kapri

Boyu dizin altında olan pantolon anlamına geliyor. Artık erkekler için de kapri pantolonlar var.

CATWALK

Okunuşu: Ketvolk

Podyumdaki mankenlerin, kedi yürüyüşünü andıran yürüşüne verilen isim.

CHIC

Okunuşu: Şik

Modaya uygun şıklık, zarafet.

COOL CHIC

Okunuşu: Kuul şik

Şık, feminen ve çabasız görüntünün adı.

DANDY-LOOK

Okunuşu: Dandi luk

Erkek kıyafetleriyle feminen görünmek.

DEGAGE

Okunuşu: Degaje

Kıyafetin yaka ya da göğüs kısmında kumaşın gevşek bırakılmasıyla elde edilen kesime verilen isim.

DEMODE

Okunuşu: Demode

Modası geçen.

DRAPE

Okunuşu: Drape

Yeni sezonun öne çıkan trendlerinden olan drape, kumaşın kat kat büzülerek kullanılması. Özellikle etek ve elbiselerde dikkat çekiyor.

FASHIONABLE

Okunuşu: Feşınıbıl

“Modaya uygun” demek.

FASCION VICTIM

Okunuşu: Feşın viktım

“Moda kurbanı” anlamına geliyor. Bu terimi çok duymaya başlamadık mı? Tarzına uygun olmasa da son trendleri olduğu gibi alan, marka düşkünü kişiler için kullanıyoruz.

FLAT

Okunuşu: Flat

Düz, yassı topuk.

HIGH HEEL

Okunuşu: Hay hiil

Yüksek ökçeler! Giderek daha çok yükseliyorlar.

YÜKSEK TOPUKLULARLA YÜRÜME TEKNİKLERİ

IT

Okunuşu: İt

‘It’ hem moda hem de cool anlamında kullanılıyor; it bag (çanta), it jean gibi... Popüler olan ve stil sahibi ünlülerin giydiği parçalar böyle tanımlanıyor.

LADY CHIC

Okunuşu: Leydi şik

Hanım hanımcık ama aynı zamanda da seksi. Klasik parçaların kusursuz yorumu.

LOOK

Okunuşu: Luk

Görünüş, ifade, tarz anlamında kullanılıyor.

MASCULIN

Okunuşu: Maskülen

Erkeksi.

MOCASSIN

Okunuşu: Mokasen

Bağcıksız ayakkabı. Genellikle de süet erkek ayakkabıları için kullanılan bir terim.

MUST HAVE

Okunuşu: Mast hev

“Olmazsa olmaz” anlamına geliyor. Her sezon bir “must have” listemiz oluyor.

PENCIL SKIRT

Okunuşu: Pensıl sikört

Türkçe tam karşılığı; kalem etek. Dar siluetli, dize doğru giderek daralan diz boyunda etek. Çok seksi ve şık duruyor.

RETRO

Okunuşu: Retro

Modada geçmişe dönüş eğilimi için kullanılıyor.

SEAMLESS

Okunuşu: Seemlıs

Türkçe “dikişsiz”‘ demek. Özellikle iç çamaşırları için kullanılan bir kelime.

STILETTO

Okunuşu: Stiletto

Anlamını bilmeyen kalmadı gibi. Yüksek ve ince topuklu kadın ayakkabısı için kullandığımız bir kelime.

SLIM-FIT

Okunuşu: slimfit

Üzerimize oturan ve bizi daha ince gösteren dapdar kalıptaki kıyafetlere slim-fit diyoruz.

SKINNY JEAN

Okunuşu: Skini ciin

Birkaç sezondur çok moda olan, tayt gibi vücudu saran jean modeli. Kate Moss sayesinde hayatımıza girdi.

TRENDSETTER

Okunuşu: Trendsetır

Modayı, trendleri belirleyen kişi.

TWEED

Okunuşu: Tüvit

Yüzeyi kabarık olarak dokunmuş yünlü kumaş. Chanel tarzı tweed ceketleri seviyoruz.

USED-LOOK

Okunuşu: Yuuz luk

“Kullanılmış gibi görünen” demek. Yeni olmasına rağmen, uzun zaman giyilmiş ve yıpranmış gibi görünen kıyafetleri tanımlayan bir terim.

VINTAGE

Okunuşu: Vintıc

Eski, geçmiş döneme ait tek ve özel parça ya da koleksiyonlara verilen isim.

2018 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONLARINDA ÖNE ÇIKAN RENKLER!