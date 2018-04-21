İngilizce-Türkçe moda sözlüğü!

21.04.2018 - 14:52 | Güncelleme:

Türkçe moda dergilerinde, bloglarda pek çok moda teriminin İngilizcesi kullanılıyor artık. Peki ama hepsinin anlamını doğru biliyor muyuz? Moda tutkunlarıyla aynı dili konuşmak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız bu sözlüğe göz atın

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Esra Çoruh, HT Cumartesi'de İngilizce kullanılan moda terimlerinin Türkçelerini kaleme aldı.

ALAMODE

Okunuşu: Alamod

Moda olan, ilgi çeken, çok tutulan.

ANDROGYN

Okunuşu: Androjen

Androjen stil, erkek ve kadın modasında aynı kesimlerin, kumaş ve detayların kullanılması anlamına geliyor.

ANIMAL PRINT

Okunuşu: Enimıl pirint

Hayvan deseni. Leopar ve kaplan desenli kıyafetler, aksesuarlar için kullanılıyor.

BAGGY

Okunuşu: Beggi

Türkçe’de “bol” anlamına geliyor. Genellikle bol kesim pantolonlar için kullanılan bir kelime.

BAGUETTE BAG

Okunuşu: Baget beg

Uzun, küçük, dar formlu ve küçük saplı çantaya verilen isim. Bu terim, Fendi ile yaygınlaştı.

BLAZER

Okunuşu: Bleyzır

Tek renkli klasik cekete verilen isim. Hem erkek hem de kadın ceketleri için kullanılıyor.

BROCARD

Okunuşu: Brokar

Sırma ve gümüş işlemeli ipekli kumaş.

CAPRI

Okunuşu: Kapri

Boyu dizin altında olan pantolon anlamına geliyor. Artık erkekler için de kapri pantolonlar var.

CATWALK

Okunuşu: Ketvolk

Podyumdaki mankenlerin, kedi yürüyüşünü andıran yürüşüne verilen isim.

CHIC

Okunuşu: Şik

Modaya uygun şıklık, zarafet.

COOL CHIC

Okunuşu: Kuul şik

Şık, feminen ve çabasız görüntünün adı.

DANDY-LOOK

Okunuşu: Dandi luk

Erkek kıyafetleriyle feminen görünmek.

DEGAGE

Okunuşu: Degaje

Kıyafetin yaka ya da göğüs kısmında kumaşın gevşek bırakılmasıyla elde edilen kesime verilen isim.

DEMODE

Okunuşu: Demode

Modası geçen.

DRAPE

Okunuşu: Drape

Yeni sezonun öne çıkan trendlerinden olan drape, kumaşın kat kat büzülerek kullanılması. Özellikle etek ve elbiselerde dikkat çekiyor.

FASHIONABLE

Okunuşu: Feşınıbıl

“Modaya uygun” demek.

FASCION VICTIM

Okunuşu: Feşın viktım

“Moda kurbanı” anlamına geliyor. Bu terimi çok duymaya başlamadık mı? Tarzına uygun olmasa da son trendleri olduğu gibi alan, marka düşkünü kişiler için kullanıyoruz.

FLAT

Okunuşu: Flat

Düz, yassı topuk.

HIGH HEEL

Okunuşu: Hay hiil

Yüksek ökçeler! Giderek daha çok yükseliyorlar.

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IT

Okunuşu: İt

‘It’ hem moda hem de cool anlamında kullanılıyor; it bag (çanta), it jean gibi... Popüler olan ve stil sahibi ünlülerin giydiği parçalar böyle tanımlanıyor.

LADY CHIC

Okunuşu: Leydi şik

Hanım hanımcık ama aynı zamanda da seksi. Klasik parçaların kusursuz yorumu.

LOOK

Okunuşu: Luk

Görünüş, ifade, tarz anlamında kullanılıyor.

MASCULIN

Okunuşu: Maskülen

Erkeksi.

 

MOCASSIN

Okunuşu: Mokasen

Bağcıksız ayakkabı. Genellikle de süet erkek ayakkabıları için kullanılan bir terim.

MUST HAVE

Okunuşu: Mast hev

“Olmazsa olmaz” anlamına geliyor. Her sezon bir “must have” listemiz oluyor.

PENCIL SKIRT

Okunuşu: Pensıl sikört

Türkçe tam karşılığı; kalem etek. Dar siluetli, dize doğru giderek daralan diz boyunda etek. Çok seksi ve şık duruyor.

RETRO

Okunuşu: Retro

Modada geçmişe dönüş eğilimi için kullanılıyor.

SEAMLESS

Okunuşu: Seemlıs

Türkçe “dikişsiz”‘ demek. Özellikle iç çamaşırları için kullanılan bir kelime.

STILETTO

Okunuşu: Stiletto

Anlamını bilmeyen kalmadı gibi. Yüksek ve ince topuklu kadın ayakkabısı için kullandığımız bir kelime.

SLIM-FIT

Okunuşu: slimfit

Üzerimize oturan ve bizi daha ince gösteren dapdar kalıptaki kıyafetlere slim-fit diyoruz.

SKINNY JEAN

Okunuşu: Skini ciin

Birkaç sezondur çok moda olan, tayt gibi vücudu saran jean modeli. Kate Moss sayesinde hayatımıza girdi.

TRENDSETTER

Okunuşu: Trendsetır

Modayı, trendleri belirleyen kişi.

TWEED

Okunuşu: Tüvit

Yüzeyi kabarık olarak dokunmuş yünlü kumaş. Chanel tarzı tweed ceketleri seviyoruz.

USED-LOOK

Okunuşu: Yuuz luk

“Kullanılmış gibi görünen” demek. Yeni olmasına rağmen, uzun zaman giyilmiş ve yıpranmış gibi görünen kıyafetleri tanımlayan bir terim.

VINTAGE

Okunuşu: Vintıc

Eski, geçmiş döneme ait tek ve özel parça ya da koleksiyonlara verilen isim.

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