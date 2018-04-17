Global anlamda çok zor bir kışı geride bırakmanın telaşındayken modacılar da bu ruh haliyle 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunu olabildiğince renkli ve eğlenceli tasarladı.

Kişisel Gelişim Danışmanı ve Renk Uzmanı Hilal İnan'a göre yeni sezonda modacıların mesajı açık ve net: "Şu an her şey sıkıcı, kasvetli olabilir ama biz renklerle ve farklı dokularla kendimizi mutlu edebiliriz."

PARLAK RENKLER SEZONA DAMGASINI VURUYOR

2018 ilkbahar-yaz sezonunda rengin insan enerjisini farklılaştıran gücü ön plana çıkıyor. 1970'ler ve 1980'lerin arasında bir ruh hali ile parlak renkler sezona damga vuruyor.

BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZI

2018 sezonunun öne çıkan rengi, lüksün, kalitenin, ihtişamın rengi olarak da kabul edilen mor! Öte yandan bu sezon güçlü kırmızıya teslim oluyoruz. Baştan aşağı kırmızılara bürünerek iddialı bir görünüme sahip olabiliriz. Ancak kırmızının farklı tonlarda olmaması önemli. Kırmızının cherry domates tonu, chili oil (kahverengi tabanlı kırmızı), spiced apple tonu bu sezon ön planda.

20'Lİ, 30'LU, 40'LI YAŞLAR İÇİN STİL ÖNERİLERİ!

SEZONUN EN GÖZ ALICI RENGİ: LİME PUNCH

İlkbahar ve yazın en iddialı renklerinden biri, neon sarısını içeren ve yeşil yansıması olan lime punch rengi. Göz alıcı lime punch hemen fark edilmeyi sağlıyor. Eğer sarılar, kırmızılar, morlar sizler için fazla iddialıysa sakinleştirici bir renk olan nil yeşili de oldukça popüler.

MAVİNİN GÜÇLÜ TONU!

Yeni sezonda sıkça rastlayacağımız renklerden biri de iddialı ve şık kombinler yapabileceğimiz kobalt mavi. Kobalt mavi ile yapacağımız stillere farklı yorumlar katmak da elimizde. Kontrast renkte bir ayakkabı ile yaratıcılığımızı ortaya koyabiliriz.

HERKESE YAKIŞACAK RENK!

Haki ya da asker yeşili, bazı ekollerde alt ton ayırmaksızın herkesin kullanabileceği bir renk olarak değerlendirilir. Bu yaz haki rengi farklı yorumlamak için farklı tonlarla; örneğin oranjla ya da lime punch ile kombinleyebiliriz.

UYGUN RENGİ SEÇMEK OLDUKÇA ÖNEMLİ

Sezonun trend renklerini yakından takip etsek de renklerin hangi tonunun bize uygun olduğunu bulmamız gerekiyor. Buna rengi kendine göre yorumlamak diyebiliriz. Sıcak alt tona sahip birinin soğuk bir rengi kullanabilmesi tamamen yorumlama, farklı bir bakış açısı ile mümkün olabilir. Renginizin sadece tarzınızı değil hayatınızı da etkileyeceğini unutmayınız.

2018 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONLARINDA ÖNE ÇIKAN PARÇALAR!

CİLT TONUNA GÖRE MAKYAJ ÖNERİLERİ!

YENİ SEZONUN ÖNE ÇIKAN GELİNLİK MODELLERİ!