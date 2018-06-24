Kaleye takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için son olarak İngilizler Asmir Begoviç iddiasında bulundu.

Daily Star'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, kale için rotayı Bournemouth'da forma giyen Asmir Begoviç'e çevirdi. Fenerbahçe'nin Boşnak kaleciyle yakından ilgilendiğini vurgulayan İngiliz gazetesi, sarı-lacivertlilerin Boşnak file bekçisine kısa süre içerisinde teklifte bulunacağını okuyucularına duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Bournemouth'a transfer olan Begoviç, takımıyla İngiltere Premier Lig'de 38 karşılaşmanın tamamında kaledeki yerini almıştı.