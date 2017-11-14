İngiltere - Brezilya maçı hangi kanalda? İngiltere - Brezilya maçı CANLI veren kanallar

Ülkeler arası 2017 turnuvalarında İngiltere evinde Brezilya'yı konuk edecek. Heyecanlı karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "İngiltere - Brezilya maçı hangi kanalda? İngiltere - Brezilya maçını hangi kanal verecek?" aramalarını yapan vatandaşlar, heyecanla maç saatini bekliyor. Peki, İngiltere - Brezilya maçını hangi kanallar verecek? İngiltere - Brezilya maçı hangi kanalda? İşte detaylar

İNGİLTERE - BREZİLYA

Oynadığı son hazırlık karşılaşmasında Almanya ile berabere kalan İngiltere, evinde Japonya'yı 3-1 farkla yenen Brezilya'yı ağırlayacak. İngiltere - Brezilya maçı Londra'da bulunan Wembley stadında oynanacak ve Türkiye saati ile 23:00'de başlayacak.

Portekiz hakem Artur Dias karşılaşmada görev yapacak. Zorlu maç TRT Spor kanalından naklen izlenebilecek.

Bu ligde İngiltere toplamda 3 maçtır kazanamıyor.

İngiltere oynadığı son 4 hazırlık maçında 4 gol atıp, kalesinde 6 gol görmüştür.

Brezilya oynadığı son 4 hazırlık maçında 8 gol atıp, kalesinde 2 gol görmüştür.

SON MAÇ KADROLARI

İngiltere: Jordan Pickford, Phil Jones, Kieran Trippier, Danny Rose, Harry Maguire, John Stones, Jake Livermore, Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Jamie Vardy, Tammy Abrahamm

Brezilya: Alisson, Jemerson, Danilo, Marcelo, Thiago Silva, Carlos Casemiro, Fernandinho, Willian, Giuliano, Gabriel Jesus, Neymar

İngiltere - Brezilya

İngiltere - Brezilya maçı hangi kanalda

ingiltere

brezilya