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Andres Iniesta da Uzakdoğu yolcusu oldu...

Japonya 1. Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Barcelona'dan ayrılan Andres Iniesta ile anlaşmaya vardı. Galatasaraylı Lukas Podolski'nin yanına giden Andres Iniesta, yeni bir serüvene başladığı için çok mutlu olduğunu açıkladı.

Anlaşmanın ardından Japonya'ya doğru yola çıkan Iniesta, Barcelona'nın göğüs sponsoru olan ve Vissel Kobe'nin başkanlığını yapan Hiroshi Mikitani ile uçakta çektiği pozu paylaştı.