İHA’nın haberine göre, bu yıl çıkardığı single şarkılarla Türkiye'de ve dünyada adından ve konserlerinden söz ettiren Romanyalı sanatçı Inna, dün Instagram hesabından 2017 yılında Avrupa ve Türkiye'de gerçekleştirdiği konserinden fotoğraf paylaşarak yeni yıl dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabında 1 milyon 800 bin takipçisi olan Inna, bu yıl İzmir'de elinde Türk bayrağı ile sahne aldığı konserinden fotoğrafını "Bu güzel yıl için Türkiye'ye teşekkürler" yorumuyla paylaştı.



11 Aralık'ta çıkardığı yeni albümü "Nirvana"nın ardından konserleriyle ülke ülke gezen Inna, 2018'de de Türkiye'yi yeniden ziyaret edecek.

Dünya genelinde 800'ün üzerinden konser veren Inna, konserler için Japonya'dan Meksika'ya, Amerika'dan Avrupa, Şili ve Türkiye'ye kadar pek çok ülkeye gitti. Son çalışmalarında şarkı yazarlığına soyunan Inna, "Caliente", "Ruleta", "Gimme Gimme" ve tamamen kendisine ait olan "Me Gusta" şarkısının sözlerini yazdı.

Inna