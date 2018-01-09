İnşaat sektöründe 2017 yılında en çok konuşulan konu demir fiyatlarındaki artış oldu. Fiyatlarda yaşanan hareketliliğin ardından 28 Temmuz 2017’de inşaat demirinde uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 30’dan yüzde 10’a düşürülmüştü. Son olarak, 1 Ocak 2018 itibarıyla bu kez gümrük vergisi oranı sıfırlandı. Oysa, 28 Temmuz’da yapılan düzenlemeden sonra demir fiyatlarındaki artışta bir gerileme gözlenmedi. 28 Temmuz’da 2 bin 110 TL olan demir fiyatı 5 ay içinde yaklaşık yüzde 25 artarak 2 bin 650 TL’ye yükseldi.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Çelik İhracatçıları Birliği, “Dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olduğumuz inşaat çeliğinde tehlike çanları çalıyor. Müteahhitlerin ‘Demir fiyatları arttı, bittik, mahvolduk’ veryansınları sonucu inşaat çeliği ithalat vergisinin sıfırlanması çelik sektörüne ağır bir darbe indirdi” görüşünü savunurken, müteahhitler fiyatların yurtdışında da pahalı olduğunu dile getiriyor.

‘ÇELİK İHRACATÇILARI AÇIKLAMA YAPACAK’

Konuyu gündemine alan Çelik İhracatçıları Birliği yarın, sıfır verginin Türkiye’nin çelik üretimi ve ihracatını nasıl etkileyeceği konusunda basın toplantısı düzenleyecek. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyon Başkanı Tahir Tellioğlu, gümrük vergisinin kaldırılmasının olumlu bir adım olduğunu fakat piyasadaki fiyatları etkilemeyeceğini savundu. Demir fiyatlarının, şu an yurtdışında da pahalı olduğunu anlatan Tellioğlu, “Demir fiyatları şu an yurtdışında Türkiye’den daha pahalı. İçerdeki demir üreticisi de oradaki fiyatları baz alıyor. Bu yüzden yurtdışına satıyor. Sektör olarak beklentimiz ihracata yüzde 20 oranında kısmi vergi getirilmesi. Böylece içerdeki fiyat ortalaması dengede tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya da vergi oranın sıfırlanmasıyla fiyatların en azından 2 bin TL’nin altına düşmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

DEMİR FİYATLARI 5 AY İÇİNDE YÜZDE 25 ARTTI (TL)

28 TEMMUZ 2017 2.110 14 AĞUSTOS 2017 2.270 21 EYLÜL 2017 2.330 2 EKİM 2017 2.220 9 EKİM 2017 2.310 26 EKİM 2017 2.390 6 KASIM 2017 2.430 27 KASIM 2017 2.570 14 ARALIK 2017 2.650 5 OCAK 2018 2.650

52 BİN TON İTHALAT YAPILDI

SteelData verilerine göre, inşaat demiri ithalatı, 2017’nin Ocak-Kasım döneminde 52 bin ton oldu. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş da Türkiye’nin yıllık 9.4 milyon ton demir tükettiğini belirterek, “Ocak -Kasım 2017 arasında 52 bin ton ithalat gerçekleştirildi. Bu durum ne kadar dengeleyici olabilir hep birlikte göreceğiz” dedi. Söz konusu verilere göre 2016 yılında 16.1 milyon ton inşaat demiri üreten Türkiye, 9.4 milyon ton tüketirken 6.7 milyon ton ihtiyaç fazlası üretim gerçekleştirdi.

İnşaat demiri ithalatı