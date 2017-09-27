Insigne yanlış forma kurbanı!

Napoli'nin Feyenoord'u 3-1 yendiği maçta, Lorenzo Insigne'nin ilk gol sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Attığı gol sonrası kenara gelen Insigne, geçtiğimiz gün sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre ayrı kalacağı açıklanan takım arkadaşı Arkadiusz Milik'in 99 numaralı formasını tribünlere göstererek, Polonyalı golcüye destek mesajı göndermek istedi. Ancak o sırada yedek kulübesinde yer alan Piotr Zielinski, Insigne'ye kendi formasını verince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kısa süre içinde durumun anlaşılması üzerine Zielinski yedek kulübesi içinde vatandaşı Milik'in formasını bularak Insigne'ye verdi ve İtalyan futbolcu, jestini biraz geç de olsa gerçekleştirdi. (Goal)

— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) September 26, 2017