Instagram, kullanıcılarına paylaştıkları hikayelere müzik ekleme şansı verecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılara sunulacak ‘müzikli çıkartmalar’, hikayeler için arka plan müziği olacak.

Özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan kodun içerisinde ayrıca ‘müzik ara’ isimli bir tuş fark edildi. Bu tuşa basıldığında kullanıcılar ‘türler’, ‘modlar’ ve ‘çıkış yapanlar’ gibi seçeneklerin olduğu, müzik keşfedebilecekleri bir sekmeye gidecekler.

INSTAGRAM'DA E-TİCARET DÖNEMİ! ÖDEME SİSTEMİ GELDİ!

Söz konusu özellik, Instagram’ın çatı şirketi Facebook’un büyük plak şirketleriyle yaptığı lisans anlaşması sayesinde kullanıcılara sunulacak. Facebook, geçtiğimiz mart ayında Warner Music Group ile bir anlaşma yapmış ve kullanıcılarının videolarında ve mesajlarında şarkılar kullanmasını mümkün hale getirmişti. Warner Music, aralarında The Rolling Stones, Coldplay ve Ed Sheeran’ın da bulunduğu birçok yüksek profilli sanatçının haklarını yönetiyor.

Instagram’ın bu özelliği devreye sokmadan önce küçük bir kullanıcı topluluğu üzerinde test etmesi gerekiyor. Bu testlerin henüz başlamadığı bilindiğinden, özelliğin en az birkaç ay daha uzakta olduğunu söylemek mümkün.

FACEBOOK, 3 MİLYAR INSTAGRAM FOTOĞRAFIYLA NE YAPTI?