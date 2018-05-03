Dünyanın en büyük sosyal ağı, geçtiğimiz gün California’da düzenlediği yıllık F8 geliştirici konferansında en son yapay zeka projesinin detaylarını paylaştı.
Facebook’un teknolojiden sorumlu tepe yöneticisi Mike Schroepfer, yazılımcılardan oluşan izleyicilere bilgisayarların fotoğraflardaki spesifik nesneleri tanımlama doğruluklarını artırmanın zorluklarını açıkladı. Schroepfer’e göre en büyük zorlukların başında, yapay zekaların eğitiminde kullanılacak yeteri kadar etiketli fotoğraf olmaması geliyor.
Bir bilgisayarın fotoğraftaki nesnenin elma olduğunu anlayabilmesi için daha önce birçok fotoğrafta elma görmüş ve bu nesnenin elma olduğunun insanlar tarafından yazılan etiketlerle ona öğretilmiş olması gerekiyor.
Dünyanın en popüler görsel paylaşım platformu Instagram’a sahip olan Facebook, yapay zekasını eğitmek için platformda yayınlanan 3,5 milyar fotoğrafı kullanıcıların etiketleriyle kullandı. Schroepfer, yapay zekanın bu fotoğrafları tanımlamada ImageNet bilgisayar görüşü testinde en yüksek sonuçları elde etmeyi başardığını söyledi.
ImageNet, araştırmacılarının yarattıkları yapay zekaların diğer yapay zekalara karşı performansını ölçmelerini ve karşılaştırmalarını sağlayan popüler bir araç.
Konferanstan önce Fortune’a konuşan Facebook yöneticilerinden Manohar Paluri, bu yöntemin zorluğunun ise insanların yazdıkları etiketlerin bilgilendirici olmaktan uzak olması olarak açıklamıştı. Örneğin kullanıcılar bir köpeği etiketlerken, başka bir türden olmasına rağmen onu ‘husky’ ya da ‘golden’ şeklinde etiketlemesi, yapay zekanın yanlış öğrenimlerde bulunmasına sebep olabiliyor.
22 gün süren ve 330 grafik işlemci kullanılan yapay zeka projesi, Facebook’un fotoğrafları daha iyi anlamasını ve görme engelliler için fotoğrafları sesli açıklamasını sağlayabilecek. Öte yandan Schroepfer, gelişmiş yapay zeka iyileştirmelerinin birçok Facebook ürününde kullanılmaya başlandığını belirtti.
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