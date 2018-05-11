Bugüne kadar yalnzıca iki seçenekten ibaret olan renksiz anketler, yerini rengarenk emoji'lere bırakıyor. Instagram anketleri artık çok daha eğlenceli bir hal alıyor.

Instagram kullanıcıları artık hikayelerde karşılarına çıkan anketlere emoji’lerle yanıt verecek. Sosyal ağın güncellenen sürümüyle kullanıma sunulan emoji kaydırma çıkartması, anket yapan kişiler tarafından hikayelere eklenebiliyor.

Yeni özellik hikayenizdeki puanlama aracı emoji’nin hangisi olacağını seçmenize olanak tanıyor. Bir çıkartma olarak yayınlanan emoji kaydırıcısını hikayenize eklemek için çıkartmalar bölümünden yeni seçeneğe dokunmanız yeterli.

Emoji kaydırma çıkartması, Instagram’ın iOS ve Android’li cihazlar için yayınladığı 44. sürüm güncellemesiyle yayımlandı. Özelliğin kullanıcılarına kademeli olarak sunulduğu belirtiliyor. Bu nedenle kullanmaya başlamadan önce biraz beklemeniz gerekebilir.

INSTAGRAM ONU KAYBETTİ! 18 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI