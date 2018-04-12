Eskiden yalnızca çift arka kameralı telefonların uygulayabildiği portre modu, Instagram’a odak modu adıyla geldi ve artık tek kameralı telefonların sahipleri bile fotoğraflarının arka planlarını bulanık hale getirebiliyor.

Focus (Odak) adıyla tüm dünyadaki Instagram kullanıcılarına sunulan özellik, fotoğrafların ve videoların istenilen bölümlerine odaklanılmasını ve geri kalanların bulanıklaştırılarak çekilen multimedyalara derinlik kazandırılmasını mümkün kılıyor.

İPHONE X'UN SEVİLEN ÖZELLİĞİ INSTAGRAM'DA!

Yeni özellik iPhone 6s ve daha yeni akıllı telefonlarda, Android’de ise Instagram uygulamasının v39 sürümüne sahip olanlar tarafından kullanılabiliyor.

Odak özelliğinin yanı sıra Intagram iPhone kullanıcıları için Mentions özelliğine çıkartmalar ekledi. Artık kullanıcılar çektikleri hikayelerde arkadaşlarını etiketlerken çeşitli çıkartmalardan faydalanabilecekler. Bu özelliğin yakında Android’e de sunulması bekleniyor.