Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin Instagram sayfasından dile getirdiği yolsuzluk iddiaları, Rusya devletinin talebi üzerine sosyal ağ tarafından sansürlendi.

Rusya, Navalny’nin YouTube’dan yayınladığı videoların da sansürlenmesini istemiş ve Google’a videoları silmesi için çarşamba akşamına kadar süre vermişti. Google, Rusya’dan gelen bu talebi reddetti.

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Navalny’nin Anti-corruption Foundation (Yolsuzluk Karşıtı Vakıf) sayfasıyla paylaştığı videolar, Rus milyarder Oleg Deripaska’nın Rusya’nın Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko ile bir yatta gizli bir buluşma gerçekleştirdiğini gösteriyordu.

25 dakikalık video bugüne kadar 5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Rusya’daki yerel internet servis sağlayıcıları, spesifik Instagram ve YouTube gönderilerini engelleme kabiliyetleri olmadığını açıkladı. Bu da servislerin topyekûn engellenebileceği iddialarını gündeme getirdi.

Instagram’ın sansür talebini yerine getirmesi üzerine bir tweet atan Navalny, “Yazıklar olsun Instagram!” dedi.