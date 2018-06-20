Kullanıcılara 60 saniyelik video paylaşma imkanı veren Instagram, bir süredir bu uzunluğu 10 dakikaya çekmek için çalışmalar yapıyordu. TechCrunch’ın haberine göre çok yakın bir zamanda platformun ‘Keşfet’ sekmesine IGTV bölümü eklenecek.

IGTV bölümü sayesinde kullanıcılar, YouTube’daki vlog benzeri videolar paylaşabilecekler. Gelen son bilgilere göre Instagram, 15 saniye ile 60 dakika arasındaki videoları destekleyebilecek. Ayrıca 4K görüntü kalitesi sunabileceği gibi dikey odaklı veya tam ekran videolar da paylaşılabilecek.

Daha fazla bilgi ise TSİ 19.00’da San Francisco’da gerçekleşecek olan etkinlikte öğrenilecek.