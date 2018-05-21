Internacional - Chapecoense maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Internacional, 22 Mayıs 2018 Salı günü Chapecoense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Internacional 5 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Chapecoense 6 puanda ve 15. sırada. Internacional son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chapecoense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 530 kodlu maçı oynayanlar; Internacional galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.50, Chapecoense galibiyet oranı 6.00. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Internacional son haftadaki Figueirense müsabasında 3-2 yenildi.

Chapecoense, Atletico Paranaense karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Internacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Internacional, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Chapecoense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chapecoense, 1 gol atarken 5 gol yedi.