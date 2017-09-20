Türkiye'de 20 Eylül'de indirilmeye açılacağı resmi Apple sitesinde belirtilen ancak dün akşam saatlerinde indirilmeye açılan iOS 11 işletim sistemini kullanıcılar sistemlerine kurmaya başladılar. Kurulumlar sonrası iPhone ve iPad'e yeni özellilkler kazandıran işletim sistemine dair kullanıcılar farklı yorumlar yaptı.

iOS 11 işletim sistemi esasen iPhone 8 ve iPhone X'da daha verimli çalışmak üzere tasarlandığı için bazı özellikler sadece bu cihazlarda görülebilir. Bunun dışında hangi cihazlarda hangi özelliklere erişebileceğinizi diğer haberlerimizi takip ederek ulaşabilirsiniz.

iOS 11 YORUMLARI

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları, cihazlarına iOS 11 güncellemesini yaptı. İşte güncellemeyi yapan vatandaşların Twitter hesabından paylaştığı iOS 11 yorumları;

— Buğra Gülcan (@bugragulcanim) September 19, 2017

— Ertunç Furkan Aroğlu (@Furki_a) September 20, 2017

— Kerem Salih (@Keramyy) September 20, 2017

— Mert Can Dogan (@bastillemaznunu) September 20, 2017

iOS 11