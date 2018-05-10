“Siyah Nokta Hatası” olarak adlandırılan bir iPhone hatası, aşağıdaki metinde görülen büyük siyah noktanın gönderildiği iki iletinin cihazdaki mesajlaşma uygulamasının çökmesine sebep oluyor.

Uygulaması çöken kullanıcılar uygulamayı durmaya zorladıktan ya da telefonlarını yeniden başlattıktan sonra mesajlaşma uygulamalarına yeniden erişebiliyor. Diğer uygulamalar hatadan etkilenmezken, sorun çözülene kadar iPhone’un daha yavaş çalıştığını saptayan kullanıcılar da oldu.

Söz konusu siyah nokta emoji’si daha önce WhatsApp’ın Android uygulamasını çökertmesiyle adını duyurmuştu. Şimdi de iPhone’daki Mesajlar uygulamasına aynı etkiyi yaptığı anlaşılan emoji’nin içerisinde birçok gizli karakter bulunduğu için telefon işlemcilerinin bunları okumakta zorlandığı ve sorunun bu sebepten kaynaklandığı belirtiliyor.

Sorunun çözümü ise yalnızca birkaç saniye alıyor. Mesajlar uygulamasını kapatmaya zorlayın, sonra uygulama ikonuna basılı tutarak açacağınız ekrandan Yeni Mesaj’ı seçin. Bu sayede uygulama yeniden başlayacak ve böylece soruna sebep olan mesajı silebileceksiniz.