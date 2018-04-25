iPhone SE 2'nin mayıs ve haziran ayı içerisinde tanıtılacağına yönelik söylentiler her geçen gün artıyor. Bu söylentilere son zamanlarda telefonun muhtemel özelliklerinin de eklenmesi, iPhone SE 2'nin ayak sesleri olarak yorumlanabilir.

Twitter'daki ünlü sızıntı hesaplarından biri olan Benjamin Geskin'e göre, iPhone SE 2'de cam kasa ve kablosuz şarj özellikleri yer alacak. İkinci nesil SE modeli olarak adlandırılan bu telefonda ayrıca iPhone 7'nin işlemcisinin kullanılması bekleniyor.

Apple'ın son zamanlarda kullanıma sunduğu en önemli özelliklerden biri olan Face ID ise iPhone SE 2'de yer almayacak. Geskin'e göre iPhone SE 2'de bulunmayacak bir diğer özellik ise standart kulaklık girişi.

Telefonun ekran boyutunun 4 inç olması ve uygun fiyatlı bir model olarak piyasaya sürülmesi ise, Apple'ın SE politikasındaki genel hamleleri olarak değerlendiriliyor.