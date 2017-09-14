iPhone X (10) Face ID özelliğinin neden çalışmadığı ortaya çıktı

Apple’ın bütün yıl çalıştığı 12 Eylül etkinliğinde iPhone X’in bir tek özelliği, Apple’ın üst düzey yönetici takımından Craig Federighi’yi yarı yolda bırakmıştı. Apple’ın A takımındaki en eğlenceli yöneticilerden biri olan Craig’in başına gelen Face ID sorunu iPhone (X) 10’un en önemli özelliğine daha ilk anda gölge düşürdü.
Ancak olayın iç yüzü daha sonra detaylara dikkat edildiğinde ortaya çıktı. Sizlere canlı anlatım ve yayında aktardığımız üzere Face ID, iPhone’da parmak izinin yerini alan devrimsel bir yenilik. Apple’ın bunun üzerine uzun süredir çalıştığı aşikar. Ancak 12 Eylül etkinliğinde böyle bir aksilik belki de beklenebilecek en son talihsizliklerden biriydi.
Bilindiği üzere Face ID (Yüz Kimliği) özelliği telefonun doğal kullanımında ekran kilidinin otomatik açılmasını sağlayan bir teknoloji. Doğal kullanımdan kastımız ise telefonu yüzünüze, gözünüze dikey olarak veya şu açıdan, bu açıdan tutmanızın gerekmemesi. Bu sayede iPhone’larda halihazırda kullanılan yeni bir özellik daha da anlam kazanıyor. Telefonu kaldırdığınızda otomatik olarak uyanan iPhone’un bu uyanma özelliği Face ID ile birleşince kullanım kolaylığı maksimuma çıkacak.
Peki bu kadar iyi ve güzelse Craig’in böylesine önemli bir gecede başına gelen Face ID çökme olayı neydi? Touch ID kullananlar bilir, eğer parmağınız nemliyse sistem parmağınızı birkaç kez okumadıktan sonra veya cihazı yeniden başlattığınızda güvenlik gerekçesiyle passcode-parola sorar. Craig’in yüzünü okumadığı ilk an ekrana yansıyan ana ekran görüntüsündeki bir detay aslında sorunun Face ID ile ilgili olmadığının kanıtı niteliğinde.
Parola isteyen ekranın üzerinde yazan ““Your passcode is required to enable Face ID – Face ID’yi açmak için parola girmeniz gerekli” ibaresi yaşanan sorunu açıklıyor. Federighi’nin iPhone X’u (10’u) ya hemen sahne alması öncesinde yeniden başlatıldı ya da daha kötüsü başka Apple çalışanları telefonu Face ID ile açmaya çalıştı.
Durum sıkıntı yaratınca Apple da konuyu araştırdı ve aksiliğin sorumlusunun personeli olduğunu açıkladı. Bu da Craig’in iPhone 10 ile büyük lansmanlarda yaşanan teknik aksaklıklar listesine girmesine yetti(!)
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