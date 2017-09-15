iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için Apple'dan hızlı şarj kazığı

Salı günü tanıtılan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın bir özelliği birçok kullanıcıyı sevindirdi. Yeni akıllı telefonlar daha hızlı şarj olabiliyordu.

Hatta Apple'ın teknik özellikler sayfasına bakılırsa, 30 dakikada yüzde 50 şarja ulaşabilmek mümkündü. Ancak bunun için Apple'ın USB-C adaptörlerini satın almak gerekiyor. Yani kutudan çıkan adaptörle şarj daha yavaş oluyor.

Apple'a göre 29 Watti 51 Watt ve 87 Watt'lık USB-C adaptörleri hızlı şarj destekliyor. Bunların Türkiye fiyatı henüz belli değil, ancak ABD fiyatları 49 ile 79 dolar arasında.

Hızlı şarj için bu da yeterli değil, bir de USB-C'den Lightning'e dönüştürücü kablo almalısınız. Bunun ABD fiyatı da 25 dolar değerinde.

Böylece iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı hızlı şarj etmek isteyenler en az 74 dolar ödemek durumundalar.

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