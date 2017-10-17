İran'dan ihracatçının yüzünü güldürecek karar

Türkiye ile İran arasındaki ticareti olumsuz etkileyen "konsolosluk onayı" sorunu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bakanlık yetkililerinin yoğun girişimiyle çözüldü.
İran, geçen yıl Türkiye'den ithalat için İran konsolosluklarından tasdiki şart koşan bir karar almıştı. Bu karar, konsolosluktaki bürokratik işlemler nedeniyle zaman kaybına, belge ücretleri nedeniyle de maliyet şikayetlerine yol açmıştı. Ekonomi Bakanlığı da İran'ın bu tavrına karşın, eylül ayından itibaren "konsolosluk onay şartı" uygulamasına geçmişti.
Edinilen bilgiye göre, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin bürokratlarına verdiği talimatın ardından başlayan temaslar olumlu sonuç verdi ve İran, geçen yıldan bu yana Türk ihracatçısına uyguladığı, dış ticareti olumsuz etkileyen konsolosluk onayı şartını geçen hafta itibarıyla kaldırdı. İran, konsolosluk onayı şartını kaldırdığını diplomatik kanallarla Türkiye'ye bildirdi.
İran ile dış ticarette en önemli sorunlar arasında yer alan bu uygulamanın sona erdirilmesiyle bu ülke pazarında ihracat ve ihracatçının önündeki engeller de kaldırılmış oldu.
İran'ın söz konusu yaptırım ve uygulamalarını yakından takip eden ve benzer bir uygulamayı eylül ayında yürürlüğe koyan Ekonomi Bakanlığının da bu kararın ardından konsolosluk onayı şartını kaldırması bekleniyor.
İRAN İLE DIŞ TİCARET ARTIYOR
29 Ocak 2014 tarihinde imzalanan Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye, TTA kapsamında, İran'a 140 tarım ürününde gümrük vergisi indirimi/muafiyeti sağlarken, İran ise 125 sanayi ürününde Türkiye'ye gümrük vergisi indirimi uyguladı.
TTA kapsamındaki ürünler açısından geçen yıl İran'dan yapılan ithalat bir önceki yıla göre yüzde 41,9 artarak 31,9 milyon dolara ulaşırken, İran'a ihracat ise yüzde 39,1 artarak 1 milyar dolar oldu.
Bu yılın 8 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre TTA kapsamındaki ürünlerde ithalat yüzde 66 artışla 37,8 milyon dolara çıktı, ihracat ise yüzde 2 artarak 625,5 milyon dolara yükseldi.
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