İran'dan sert açıklama: Tehdit durumunda füze menzili artar!

İran merkezli Fars Haber Ajansına konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "Avrupa'nın İran'ı tehdit etmesi durumunda muhafızlarımız füzelerin menzilini 2 bin kilometrenin üzerine çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Avrupa'nın kendilerine bir tehdit oluşturduğunu hissetmediklerini belirten Selami, bu sebepten füzelerinin menzillerinin artırma gereksinimi duymadıklarının altını çizdi.

"SAVAŞ ÇIKARSA İSRAİL'İN SONU OLUR"

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bölgede yeni bir savaş çıkması durumunda "İsrail'in sonu olacağı" açıklaması yapmıştı.





Caferi'nin hedefindeki bir diğer isim de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. İran'ın füze programını kısıtlamasını isteyen Macron'a yanıt veren Caferi bu talebi reddederek, Macron'un 'çok genç ve deneyimsiz' olduğunu söylemişti.

"YEMEN'DEKİ FÜZELERİN KAYNAĞI İRAN"

Geçtiğimiz hafta Mısır’ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde gerçekleştirilen toplantıda dışişleri bakanları, İran'ı Husilere füze tedarik etmekle suçlayarak, Tahran'ın bölgedeki müdahalelerini durdurmak için ortak bir Arap tutumu geliştirme çağrısında bulunmuştu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, toplantının açılış konuşmasında, İran'ın Husilere füze tedarik ettiğini savunarak, "Yemen'de çatışmaların başlamasından bu yana 332 balistik füze kullanıldı. Bu füzeler tek bir kaynaktan geliyor; o da İran. İran, Arap ülkelerinde birçok milis gücü destekliyor." Ifadelerini kullanmıştı.