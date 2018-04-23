İran medyası, para aklama ve terörizm gibi suçları önlemek amacıyla Merkez Bankası'nın kripto paralarla finansal işlemleri yasakladığını duyurdu.

İran'ın bu hamlesi, riyalin son dönemde tarihinin en düşük düzeyine inmesinin ardından Tahran'ın piyasayı kontrol etme hareketinin bir parçası olarak yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde dolar kurunu sabitleyen, yastık altı tasarrufları sınırlandıran ve finansal işlemlerde euro bazlı çalışılacağını açıklayan İran, devletten bağımsız para transferlerini önlemeye çalışıyor.

Bitcoin vb. kripto para birimleri İran'da serbest bırakılmasa da şu ana dek hukuki anlamda yasağa da maruz kalmamıştı. Hatta şubat ayında, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede Post Bank'ın kripto para geliştirmek için çalıştığını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın da İran'daki dijital para birimlerini kontrol etmek amacıyla diğer kurumlarla işbirliği içinde olduğu belirtilmişti.